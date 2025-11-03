Landtagswahl im September 2026 CDU-Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt: „Eine Minderheitsregierung darf kein Tabu sein“
Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Guido Heuer, hält eine Minderheitsregierung – also eine Regierung ohne parlamentarische Mehrheit – nach der Landtagswahl am 6. September 2026 für vorstellbar.
03.11.2025, 17:42
Magdeburg - „Eine Minderheitsregierung darf kein Tabu sein“, sagte er am Montag der Volksstimme. Ein solches Modell „wäre natürlich keine Wunschkonstellation“.