Zum dritten Mal wurden die kulinarischen Sterne Sachsen-Anhalts vergeben.

Magdeburg l In den einzelnen Kategorien wurden gestern Nachmittag folgende Betriebe ausgezeichnet:

Alkoholfreie Getränke

MOSTI Apfelsaftschorle, Diesdorfer Süßmost-, Weinkelterei und Edeldestille GmbH in Diesdorf – eine gesunde Erfrischung aus verschiedensten Apfelsorten.

Backwaren

Original Naumburger Stollen, Bäckerei & Konditorei Block in Klosterhäseler – Deutschlands ältester Stollen, mit Süßkirschen verfeinert.

Bier

„Die dicke Dörthe“, SCHULZENS Brauerei/Christian & Armin Schulz GbR in Tangermünde – ein ziegelrotes Bier in besonderer Aufmachung.

Brände

Carls Single Malt Whisky, Fallstein Destillerie Demmel & Cie. GmbH in Osterwieck – bio-zertifiziert, in Weicheichenfässern gelagert.

Original Bäckerbier Brot, Bäckerei & Konditorei Ebenrecht in Petersberg – aromatisch im Geschmack und aus Bäckerhand in 5. Generation.

Fruchtaufstrich Himbeere, Obsthof Müller in Querfurt –aus handverlesenen sonnengereiften Himbeeren mit viel Liebe zum Detail hergestellt.

Feinkost und Konserven

CATSUP, Erhalt durch Genuss GmbH in Magdeburg – Magdeburger Antwort auf Ketchup aus besten regionalen Rohstoffen.

Fleisch- und Wurstwaren

Wurzelspeck, Fleischerei Bernd und Jens Schubach GbR in Gerbstedt – ein zarter Braten mit ausgewogener Würzung.

Honig

Honig Romanze aus zwei Sorten Honig, Spargelhof Kalkofen in Tangerhütte – zwei Honig-sorten in einem Glas – außergewöhnlich und vielseitig im Geschmack.

Biokaffee „Peru Pacha Mama – Microlot Geisha“, Kaffeerösterei Hannemann in Köthen – exklusiver Biokaffee, schonend geröstet, mit besonderen Aromen.

Liköre

Querfurter Tröpfchen – Aprikosenlikör, Obsthof Müller in Querfurt – aus erlesenen Sommerfrüchten, samtweich und fruchtig im Geschmack.

Molkereiprodukte

JAARE Schafsmilchkäse „Roter Pfeffer“, Schafsmilchkäserei JAARE in Lindau – handwerklich hergestellt aus der Milch hofeigener Lacaune Schafe.

Senf

Honigsenf Classic, Imkerei Bördebiene Samswegen – scharfer Senf aus zwei regionalen Sorten, milde Note aus Frühlingshonig.

Snacks

Shiitake-Hanf-Broties von PAUERSTOFF, Bio Edelpilze Altmark in Stendal – Feinkost aus wertvoller Hanfsaat und frischen Shiitake-Pilzen aus ökologischem Anbau.

Spezialitäten

Bio-Sanddorn-Muttersaft, Seydaland Bio- und Agrotechnik GmbH in Jessen – ein naturbelassener Muttersaft, reich an Vitaminen und Mineralstoffen.

Süßwaren

Händels Halleluja, Halloren Schokoladenfabrik AG in Halle/Saale – ein Schokoladengenuss inspiriert von Händels weltbekanntem Stück „Halleluja“.

Weißwein

Weißer Riesling „Gosecker Dechantenberg“, Landesweingut Kloster Pforta GmbH in Bad Kösen – ein gehaltvoller Wein, 4 Jahre in einem Keller gereift.

Sonderkategorie

„Nationaler Markt“: Halberstädter Würstchen – Kleine Strolche, Halberstädter Würstchen- und Konservenfabrik GmbH & Co. KG in Halberstadt – in historischen Kaminöfen über Buchenholz geräuchert.

Sonderkategorie

„Internationaler Markt“: 2016er Saale-Unstrut Riesling Sekt b.A., Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG in Freyburg – mindestens neunmonatige Flaschengärung, ein edler und schmackhafter Winzersekt.

Sonderkategorie

„Internationaler Markt“: Bördespeck Original Gouda geräuchert, Börde Käse GmbH in Vahldorf – im traditionellen Verfahren über Buchenspänen geräuchert.