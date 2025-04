Kein Mensch kann alles wissen. Das gilt erst recht für Journalisten, die täglich vor aktuellen Entwicklungen oder sogar gänzlich neuen Themen stehen. Immer heißt es dann: Fragen stellen, Antworten suchen, auf Richtigkeit prüfen, alles verständlich darstellen und den Lesern einen Überblick des aktuellen Standes geben.

Journalistinnen und Journalisten beschaffen also von Berufs wegen Informationen. So wundert es nicht, dass sich mancher Leser an die Redaktion wendet in der Hoffnung, dass sie auch seine Frage beantworten möge. Das zeigt großes Vertrauen, es freut und ehrt uns sehr. Gleichwohl ist es uns leider nicht möglich, zu allen Fragen zu recherchieren und zu schreiben. Im gesamten Verbreitungsgebiet sind etwa 150 Journalisten für die Volksstimme unterwegs, so viele wie bei keiner anderen deutschen Lokalzeitung. Doch selbst doppelt so viele könnten sich nicht aller Anfragen annehmen.

Oberstes Ziel der Volksstimme ist es, über aktuelles Geschehen zu berichten und Informationen anzubieten, die möglichst vielen Menschen nützlich sein können. Weil immer mehr passiert, als in einer Ausgabe Platz finden kann, müssen wir eine Auswahl treffen. Was freut oder regt gerade viele auf? Wie sehr betrifft ein Thema die Leute in der Region? Wahrscheinlich recht stark, wenn zum Beispiel eine Leserin fragt, was der über ihrem Ort kreisende Hubschrauber bedeutet; den haben auch viele andere gesehen, die das erfahrungsgemäß ebenfalls interessiert.

Kein Thema in diesem journalistischen Sinn ist es hingegen, wenn ein Leser nach der leicht zugänglichen Telefonnummer der Stadtverwaltung fragt oder zeitlos-allgemeine Wissensfragen stellt („Wann ist der Turm zu Pisa erbaut worden?“). Das heißt nicht, dass die Fragen unsinnig und die Antworten für den betreffenden Leser unwichtig wären. Doch müssen wir hier in der Regel auf andere Informationsmöglichkeiten verweisen. Damit mehr Zeit für die Hauptaufgabe der Tageszeitung zur Verfügung steht.