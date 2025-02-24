In Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter im September bisher eher trüb und unbeständig. Wolken, Regen und Schauer bestimmen das Bild. Ende der Woche kommt jedoch der Sommer zurück, allerdings nicht für lange Zeit.

Sommer kommt am Wochenende zurück – aber nur für kurze Zeit

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt ist aktuell eher wechselhaft. Waren die Tage Mitte September von Regen, Sturm und sogar Gewittern geprägt, kommt am Wochenende der Sommer zurück. Allerdings nur für kurze Zeit.

Sturm besonders auf dem Brocken am Donnerstag, 18. September

Am Donnerstag, 18. September, regnet es anfangs bei Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Der DWD warnt erneut vor Sturm, besonders auf dem Brocken. Die Regenwolken ziehen im Verlauf ab und es lockert sich im Verlauf auf.

In der nahezu niederschlagsfreien Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu zwölf Grad ab.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Temperaturen steigen am Wochenende auf bis zu 30 Grad an

Am Freitag, 19. September, bleibt es niederschlagsfrei und auch die Sonne zeigt sich häufig. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad an. Der Sommer kommt also nochmal zurück nach Sachsen-Anhalt. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte dann wieder auf bis zu zehn Grad ab.

Wochenende: Sommer kommt Mitte September nochmal nach Sachsen-Anhalt zurück

Am Samstag, 20. September, steigen die Höchstwerte auf bis zu 30 Grad an. Es bleibt laut DWD sonnig, trocken und sehr warm. Auf dem Brocken herrscht weiterhin Sturm. In der regenfreien Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu 14 Grad ab.

Am Sonntag, 21. September, ziehen Schauer und sogar Gewitter über Sachsen-Anhalt auf. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 25 Grad, in der Südosthälfte noch vor den Niederschlägen sogar bei 25 bis 28 Grad. Der DWD rechnet mit Sturmböen, nicht nur auf dem Brocken.

In der Nacht zu Montag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu zehn Grad ab.