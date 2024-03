Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - So ein Ärger! Vormittags war sie doch schon einkaufen, dennoch fehlten am Nachmittag einige Lebensmittel für die Feiertage. Eine Frau aus Schönebeck machte sich also nochmals auf den Weg und parkte vor dem Discounter, zum zweiten Mal an diesem Tag. Wenige Wochen später dann ein Schreck per Post: