In der Region erfahren, was passiert

Was wir in der Volksstimme-Redaktion tun, kann man konkret und ganz einfach formulieren. Wir recherchieren, berichten und kommentieren, um einen Beitrag zur Information und Meinungsbildung zu leisten. Anders und grundsätzlicher gesagt ist der Anspruch: Wir stellen Öffentlichkeit her, gerade auch für das, was mancher lieber im Verborgenen belassen möchte. Auf diese Weise wird möglich, was die Grundlage einer Demokratie ist, nämlich dass Menschen erfahren, was um sie herum passiert, und dass sie darüber sprechen, mitdenken und mithandeln können. Medienexperten bezeichnen das als Stadtgespräch und die Lokalzeitung als dessen Moderatorin. Es findet zum Beispiel bei Diskussionen in Stadträten statt, in Debatten im Landtag, bei Gesprächen auf Bürgerveranstaltungen.

Doch im Grunde beginnt es viel früher und ganz unspektakulär. Diskussionen, ob zu politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder anderen Themen, sind nicht möglich ohne Menschen, die auf andere zugehen und sich mit ihnen austauschen. Mir kommt dabei unter anderem ein Leser in den Sinn, der uns immer wieder einmal, ausgesprochen freundlich übrigens, auf Fehler aufmerksam macht oder erkennbar kundige Zusatzinformationen mitteilt. Er interessiert sich sehr für heimathistorische und wissenschaftliche Themen und hält auch Vorträge in einem Begegnungszentrum.

Manchmal, so ist zu erfahren, war es ein Beitrag in der Zeitung, der für ein Thema einen Impuls gegeben oder dazu angeregt hatte, den direkten Draht zu einem im Bericht erwähnten Experten zu suchen. Es freut uns natürlich ganz besonders, wenn der ein oder andere Artikel in der Volksstimme eine Basis ist, auf der Menschen Informationen aufnehmen und selbst geben, Kontakte knüpfen, das eigene Wissen mit anderen teilen.

Je mehr es gibt, die das im Großen wie im Kleinen tun, unaufgeregt, freundlich, ohne Geschrei, desto umfassender das Stadtgespräch und desto bereichernder für uns alle.