Der 38 Jahre alte Angeklagte, der in der JVA Burg seine Ehefrau erwürgt hat, sprach von einem Sexunfall im Drogenrausch. Das Gericht sah es anders.

Ehefrau in der JVA Burg erwürgt: Es war kein Sexunfall

Der Angeklagte im Liebeszellenprozess, Stephan A., wird am letzten Verhandlungstag in den Saal des Stendaler Landgerichts geführt.

Stendal/Burg - Der Fall, der mit dem Urteil – zehn Jahre Haft wegen Totschlags – zu Ende ging, hat bundesweit für großes Aufsehen gesorgt. Handelt es sich doch um die Tötung einer Frau, die in einer Zelle für Langzeitbesuche in der JVA Burg von ihrem Ehemann erwürgt wurde.