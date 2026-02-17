Der Vorstoß der Bundes-SPD für ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige ist richtig. Studien legen seit Längerem gravierende Risiken früher und intensiver Digitalnutzung nahe. Es besteht Handlungsbedarf.

Magdeburg - Die Debatte über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche gewinnt mit dem Vorstoß der Bundes-SPD weiter an Fahrt. Nach Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle greift erstmals eine Regierungspartei im Bund die Forderung nach einem Verbot von TikTok, Instagram und Co. für Heranwachsende in dieser Breite auf.