In einer Pressekonferenz will Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und das Kabinett der Landesregierung Sachsen-Anhalt live die vergangenen fünf Jahre Revue passieren lassen.

Magdeburg. Am heutigen Dienstag zieht die Landesregierung live Bilanz - was lief in den vergangenen Jahren gut und welchen Herausforderungen musste sich die Regierung stellen. Um etwa 13 Uhr, lädt das Kabinett zur Pressekonferenz ein. Diese wird live für via Youtube übetragen.

Schließlich wird am 6. Juni wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt und seit den vergangenen Wahlen 2016, ist viel auf politischer Ebene im Land geschehen - die Schwarz-Rot-Gelbe Koalition musste seither unter anderem die Flüchtlingskrise managen und das Coronavirus eindämmen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), die stellvertretenden Ministerpräsidentinnen Petra Grimm-Benne (SPD) und Claudia Dalbert (Die Grünen) sowie alle weiteren Mitglieder des Kabinetts ziehen eine Bilanz der Regierungsarbeit seit 2016.

