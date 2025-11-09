Polizisten verteilen ab Montag an mehr als 75.000 Eltern in rund 500 Grundschulen in Sachsen-Anhalt Aufklärungsbriefe. Ein Online-Elternabend des LKA soll über Gefahren im Netz informieren.

Eine Ermittlerin beim Sichten von Dateien mit Kinder- und Jugendpornografie auf einem Computerbildschirm

Magdeburg - Ab Montag (10. November) werden im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie an etwa 500 Grundschulen in ganz Sachsen-Anhalt von Polizisten mehr als 75.000 Elternbriefe verteilt. Bei der ungewöhnlichen Aktion des Landeskriminalamtes (LKA) unter dem Motto „Sicherheit für unsere Kinder – Wir stehen an Ihrer Seite“ wird zu einem „Online-Elternabend“ für Erziehungsberechtigte aller Grundschüler im Land hingewiesen.