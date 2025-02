Magdeburg. - Ein Lottospieler aus Sachsen-Anhalt hat den bislang größten Jackpot im Land geknackt. Mit sechs Richtigen im Spiel "6 aus 49" glückte dem Mann aus der Südhälfte des Landes am 1. Februar der Millionengewinn in Höhe von mehr als 23,3 Millionen Euro.

Der Spielschein wurde anonym (ohne Lotto-Kundenkarte) im Großraum Harz mit einem Einsatz von 18,10 Euro abgegeben. Es war bundesweit der einzige, bei dem alle sechs Gewinnzahlen - 8, 9, 11, 22, 25 und 27 - sowie die Superzahl 8 richtig war. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, lag bei 1 zu 140 Millionen.

Der Gewinner habe beim Spielen auf einen kleinen, vierstelligen Gewinn für eine Kreuzfahrt gehofft, so Lotto Sachsen-Anhalt. Ihn habe jedoch schon im Voraus eine Vorahnung vom Millionengewinn beschlichen. Um zu realisieren, dass er jetzt Multi-Millionär sei, bräuchte es noch eine Weile.

Knapp zwei Wochen nach dem Gewinn sei der Betrag auf das Konto des Glücklichen überwiesen worden. "Solch ein hoher Gewinn ist ein aufregendes Ereignis - für beide Seiten", sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. "Auch für uns im Lottohaus in Magdeburg war diese Überweisung etwas nicht Alltägliches."

Lotto-Millionengewinn in Sachsen-Anhalt: Spielschein für zwei Ziehungen ausgestellt

Der Spielschein wurde für zwei Ziehungen abgegeben. Bei der zweiten Ziehung am Mittwoch konnte der frischgebackene Multimillionär zwei weitere Gewinne von jeweils sechs Euro verzeichnen.

"So kann der Februar starten", freut sich Geschäftsführer Stefan Ebert. Ende Januar sei bereits ein Sechser im Salzlandkreis gelungen. Es ist in diesem Jahr der erste Lotto-Millionär in Sachsen-Anhalt und der insgesamt 127. seit 1991.