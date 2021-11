Lotto-Spieler aus Burgenlandkreis gewinnt 7,4 Millionen Euro

Magdeburg - Ein Lotto-Spieler aus dem Burgenlandkreis ist um über 7,4 Millionen Euro reicher. Er knackte am Samstagabend gemeinsam mit zwei weiteren Lottospielern in Deutschland den Jackpot im Lotto 6aus49, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Für den Lottoschein hatte der Spieler 26,15 Euro ausgegeben und damit genau 7 437 195,80 Euro gewonnen. Bereits am Freitagabend hatte ein Spieler aus dem Landkreis Wittenberg den Eurojackpot geknackt und gut fünf Millionen Euro gewonnen. Seit 1991 sind in Sachsen-Anhalt 115 Lottospieler zu Millionären geworden.