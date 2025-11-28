Nach seinem Fahrradtrip nach Rom machte sich ein 66-Jähriger zu Fuß auf den 450-Kilometer-langen Pilger-Weg vom sächsischen Görlitz nach Vacha in Thürigen.

Magdeburg - „Outdoor-Spezialist“ Norbert Stefaniak hat es schon wieder getan – diesmal auf Schusters Rappen. Nachdem er vor zwei Jahren als Stehpaddler 300 Kilometer auf der Elbe von Dresden bis Magdeburg unterwegs war und 2024 mit dem Fahrrad auf der „Via Romea“ 1.600 Kilometer zurückgelegt hat, verließ sich der 66-jährge ehemalige Hobby-Marathonläufer, -Triathlet und -Quadrathloner (Triathlon plus Kanu) diesmal auf gutes Schuhwerk. Er lief die rund 450 Kilometer auf dem Ökumenischen Pilgerweg „Via Regia“ zwischen dem sächsischen Görlitz und Vacha in Thüringen.