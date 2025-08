29-Jähriger aus Magdeburg wirkte bereits in Krimis wie „Tatort“, „Wilsberg“ und „Jenseits der Spree“ mit. Doch fixiert auf dieses Genre ist er nicht.

Magdeburg - Gustav Schmidt sitzt im „Le Frog“ im Magdeburger Rotehornpark – vor sich einen bunten Salat mit Huhn. In dem 29-Jährige steigen Erinnerungen hoch: „Zwei Jahre nach meinem Abi am Hegelgymnasium habe ich hier an der Theke gejobbt. Verändert hat sich seitdem nichts – außer dem Personal.“