Magdeburg - Es ist sein erster Tag in diesem Jahr im Centre Médical Hippokrate in Burundis Hauptstadt Bujumbura. Gerade hat Professor Armin Kraus, kommissarischer Direktor der Magdeburger Uniklinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie das Krankenhaus der zentralafrikanischen Hauptstadt betreten, als ihm aus einem Büro des Verwaltungstrakts eine Frau gestikulierend entgegenläuft, ihn umarmt und überschwänglich begrüßt. „Zuerst habe ich gar nicht gewusst, warum sie mich so herzlich willkommen heißt. Sie musste erst meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Bei meinem vierten Aufenthalt in der Hauptstadt-Klinik im vergangenen Jahr war sie meine Patientin. Sie hatte am gesamten Körper Verbrühungen zweiten Grades erlitten. Mein Team und ich haben mehrere Hauttransplantationen vorgenommen. Nachdem sie vollständig genesen war, fand sie einen Job in der Klinikverwaltung.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.