Volksstimme und der Partitätische Sachsen-Anhalt unterstützen seit 25 Jahren Sozialprojekte. Diesmal hieß es: „Starke Kinder - starke Familien“,

Mitarbeiter der sechs sozialen Projekte mit den Schecks aus der Spendenaktion „Leser helfen“. 6. v. l. Antje Ludwig, Geschäftsführterin vom Paritätischen, 3. v. r. Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath.

Magdeburg - Strahlende Gesichter bei den Vertretern der sechs sozialen Projekte, die Spendenschecks aus der gemeinsamen Aktion von Volksstimme und der Paritätische überreicht bekamen, die 2025 ein kleines Jubiläum feierte. Gibt es die fruchtbare Aktion doch bereits seit November 2000. In diesem Jahr stand sie unter dem Motto „Starke Kinder – starke Familien“.

Antje Ludwig, Geschäftsführerin vom Paritätischen bedankte sich bei allen Spendern – „ganz gleich ob eine Arztpraxis 500 Euro überwies oder ältere Menschen von ihrer Rente 5 Euro in den Spendentopf warfen“.

Geschichten in der Volksstimme haben die Herzen berührt

Die aktuelle Summe von 45.300 Euro sei Beweis dafür, dass die Spendenfreudigkeit nicht nachlasse, auch wenn es manchen heutzutage wirtschaftlich nicht so gut gehe. Inzwischen gebe es eine feste Stammspenderschaft – Namen, die in jedem Jahr auftauchen.

Ludwig blickte auf die Erfolgsgeschichte von „Leser helfen“ zurück, die 2022 mit der Aktion „Gegen die Kälte“ einen vorläufigen Höhepunkt hatte. „Kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine griffen die Menschen besonders tief ins Portemonnaie und 75.000 Euro spendeten.“

Einen großen Anteil an dem guten Spendenergebnis seien den Geschichten in der Volksstimme über die sozialen Projekte zu verdanken. „Sie haben die Herzen berührt.“

Starke Kinder! Starke Familien! Starkes Ergebnis!

Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath sagte mit Blick auf das Aktionsmotto: „Starke Kinder! Starke Familien! Starkes Ergebnis“.

Es komme darauf an, dass das Soziale in der heutigen Zeit „nicht an den Rand gedrängt wird“ und das gemeinsam Miteinander nicht aus dem Blick gerate.

Alexander Heinrich von der Villa Wertvoll in Magdeburg war überwältigt vom Spendenergebnis. „7.800 Euro – viel mehr, als wir erwartet hatten, als wir uns beworben haben. Wir wollen mit dem Geld Kindern und ihren Eltern ein schönes Wochenende in der Börde ermöglichen. Viel von Ihnen können sich so etwas – auch wenn der Ort um die Ecke liegt – nicht leisten. Vom 27. bis 29. März geht es ins Event- und Ferienzentrum Schloss Althausen.“ Ramona und

Christoph Lenz vom Sozialtherapeutischen Zentrum Gut Priemern haben nur ein Wort: „Klasse!“ Gekauft werden sollen Kanus, Ausrüstung für Angelausflüge oder Zeltabende, so Ramona Lenz. Bisher habe man für solche Anlässe das Equipment immer ausleihen müssen. Von den 9.000 Euro wollen wird das nun selbst anschaffen.

Plattform für Soziales

Das Projekt „Gemeinsam kicken, gemeinsam stark“ will der AWO-Sozialdienst (Mansfeld) durch die 6.000 Euro-Spende mit Leben erfüllen. „Wir brauchen zwei Fußballtore für unser Kinder- und Jugendheim in Wernigerode“, heißt es. Kosten mehr als 2.000 Euro. Vom Rest des Geldes wolle man für die Freizeitgestaltung – für Sport und Bewegung – einsetzen.

Antje Ludwig hob eine weitere, nicht zu unterschätzende Seite, der Spendenaktion hervor: „Durch sie verschaffen wir nicht nur sozialen Projekten, Aktionen und Vereinen eine öffentlichkeitswirksame Plattform, sondern erleichtert den Volksstimme-Lesern den Zugang zu Angeboten, wenn diese einmal selbst Hilfe suchen.“

Passgenaue Hilfe

Jede Spende trage dazu bei, konkrete Hilfe zu leisten, Lücken im Hilfssystem zu schließen und Engagement langfristig zu sichern.

Ludwig abschließend: „Uns ging es nicht darum, Projekte oder Angebote gegeneinander abzuwägen oder ihre Bedeutung zu vergleichen. Ausschlaggebend waren vielmehr der jeweilige Bedarf, die konkrete Situation vor Ort und die Möglichkeit, mit den Spenden wirksam unterstützen zu können.“

Jede Zuwendung solle dazu beitragen, Hilfe passgenau zu stärken und Engagement nachhaltig zu ermöglichen.

Die sechs Projekte

Mit „Leser helfen 2025“ wollen die Volksstimme und der Paritätische Sachsen-Anhalt bereits zum 25. Mal Projekte und ehrenamtliche Initiativen unterstützen, die Kinder, Jugendliche und Familien in besonderen Lebenssituationen helfen.

Die folgenden Projekte, die wir Iden Volksstimme-Lesern in den vergangenen Wochen vorgestellt haben, erhalten Geld aus der Spendenaktion:

Villa Wertvoll gemeinnützige GmbH Magdeburg, wo Kinder und Jugendliche künstlerische Fähigkeiten in sicherem Rahmen entdecken, entfalten und entwickeln können: 7.800 Euro.

Sozialtherapeutisches Zentrum Gut Priemern gGmbH (Altmark), Bereichsübergreifende, erlebnisorientierte Arbeit: 9.000.

Verein der Pflege- und Adoptiveltern Halberstadt e. V. Mini-Mutflüster-Helden – Eltern-Kind-Kurs (spielerische Übungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls, Bewegungsspiele, Körpersprache erleben, und innere Haltung spüren, Gefühle erkennen und verstehen, praktische Impulse zur achtsamen Mutbegleitung, Werkzeuge zur liebevollen Kommunikation und Stärkung):9.000 Euro.

AWO-Kreisverband Salzland e. V. (Schönebeck), Auszeit – Angebote für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familie, um psychische Widerstandskraft zu erhöhen und Krisen besser zu bewältigen: 6.000 Euro.

AWO ML Sozialdienste gGmbH (Mansfeld/Harz), gemeinsam kicken, gemeinsam stark, Fußballtore für AWO-Kinder- und Jugendheim Wernigerode: 6.000 Euro.

Wildwasser Magdeburg e. V. – Fach- und Erziehungsberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Beratung und Stabilisierung für traumatisierte Kinder und Jugendliche und deren Bezugspersonen in der Kinder- Jugendhilfe: 7.500 Euro.