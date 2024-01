Vor der Wirtschaftstrafkammer des Magdeburger Landgerichts räumte eine Ex-Hauptbuchhalterin in vollem Umfang ein, mehr als eine Million Euro veruntreut zu haben.

Mehr als eine Million Euro in die eigene Tasche gesteckt

Magdeburg - Die 57 Jahre alte Ex-Magdeburgerin, die heute in Berlin lebt, hat beim Prozess vor der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Magdeburg ihre Taten „in vollem Umfang“ eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft wirft der ehemaligen Hauptbuchhalterin vor, Gelder von zwei Arbeitgebern in die eigene Tasche gesteckt zu haben.