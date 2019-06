In der Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen herrscht Uneinigkeit, wie der Landtag mit dem AfD-Vorstoß für einen Untersuchungsausschuss zu Linksextremismus in Sachsen-Anhalt umgehen soll. Symbolfoto: Marc Müller/dpa

Sachsen-Anhalts Kenia-Koalition ist sich uneinig über den Antrag für einen Untersuchungsausschuss zu Linksextremismus von der AfD.

Magdeburg (dpa) l In der Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen herrscht Uneinigkeit, wie der Landtag mit dem AfD-Vorstoß für einen Untersuchungsausschuss zu Linksextremismus in Sachsen-Anhalt umgehen soll. SPD und Grüne wollen am Mittwoch im Parlament gegen den den Antrag stimmen, wie die Fraktionschefinnen am Dienstag ankündigten. Sie halten den U-Ausschuss in der beantragten Form für verfassungswidrig. CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt kündigte hingegen an, seine Fraktion werde sich enthalten, um das Minderheitenrecht der AfD zu schützen.

Um einen U-Ausschuss einzusetzen, reicht es, wenn ein Viertel der Abgeordneten den Antrag unterschreibt. Zusammen mit ihrem fraktionslosen Ex-Fraktionschef André Poggenburg hat die AfD die nötige Zahl zusammen. Trotzdem muss der Landtag die Einsetzung des Gremiums mit mehr Ja- als Nein-Stimmen beschließen. AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner kündigte für den Fall einer Ablehnung bereits den Gang zum Landesverfassungsgericht nach Dessau-Roßlau an.

Laut Antrag will die AfD in dem U-Ausschuss die Strukturen des Linksextremismus und mögliche Verbindungen zu Gewerkschaften, Parteien und den Klimademonstranten von Fridays for Future untersuchen. SPD und Grüne argumentieren, Zweck eines U-Ausschusses sei es, Regierungs- und Verwaltungshandeln zu überprüfen. Gewerkschaften und Verbände seien aber nicht Teil der Landesverwaltung, der Landtag habe deshalb kein Recht, sie zu untersuchen. Strukturen des Linksextremismus zu untersuchen sei dagegen Aufgabe des Verfassungsschutzes.



# Notizblock



## Internet - [Antrag der AfD zum Untersuchungsausschuss](http://dpaq.de/SoQvE)



## Orte - [Landtag von Sachsen-Anhalt](Domplatz 6, 39104 Magdeburg, Deutschland)



* * * * Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt



## Ansprechpartner - Ursula Lüdkemeier, Pressesprecherin Landtag von Sachsen-Anhalt, +49 391 5601236 - Sandra Hietel, Sprecherin CDU-Landtagsfraktion, +49 391 5602016 - Martin Krems-Möbbeck, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, +49 391 5603009 - Mathilde Lemesle, Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, +49 391 5604008 - AfD-Fraktion, +49 391 5606001



## Kontakte - Autor: Simon Ribnitzky (Magdeburg), +49 391 5974713, - Redaktion: Andrea Barthélémy (Berlin), +49 30 2852 31204,