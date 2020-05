Der Möbelriese Ikea öffnet in Zeiten der Corona-Krise wieder in Magdeburg.

Magdeburg l Bereits ab heute, 4. Mai 2020, öffnet das Unternehmen aus Schweden wieder die Türen eines seiner beiden Möbelhäuser in Sachsen-Anhalt. Das teilte die Pressestelle des Unternehmens am Morgen der Volksstimme mit. Dabei soll sehr auf Sicherheit und Gesundheit wert gelegt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden nun auch in weiteren Bundesländern wieder begrüßen dürfen. Bei all unseren Vorbereitungen geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Deshalb haben wir für alle Eröffnungen ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. Die darin festgelegten Maßnahmen haben sich bereits in Nordrhein-Westfalen bewährt, wo elf unserer Einrichtungshäuser seit dem 22. April wieder geöffnet sind", sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer IKEA Deutschland.

Unter anderem wird der Zutritt zum Möbelhaus so gesteurt, dass sich maximal eine Person auf 20 Quadratmetern Verkaufsfläche befindet. Zudem werden regelmäßig Durchsagen über das Lautsprechersystem durchgeführt um auf die Hygieneregeln hinzuweisen. An Beratungsständen, Kassen und Tresen sind Scheiben installiert worden. Um den Kundenverkehr zu entzerren, will Ikea seine normalen Öffnungszeiten beibehalten.

Der Ikea Standort Halle/Leipzig soll am Mittwoch, 6. Mai, wieder öffnen.