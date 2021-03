Zahlreiche Festivals fielen in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer - darunter auch das "Full Force" in Sachsen-Anhalt. Symbolfoto: dpa

Der Reigen von abgesagten Open-Air-Festivals geht weiter: Auch das "Full Force" bei Gräfenhainichen fällt 2021 aus. Doch es gibt Hoffnung.

Gräfenhainichen l Schlechte Nachrichten für Freunde der härteren Gitarrenmusik: Wie schon im vergangenen Jahr fällt das "With Full Force"-Festival auf dem Ferropolis-Gelände bei Gräfenhainichen 2021 wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte der Veranstalter jetzt auf Facebook mit.

"Mehr denn je haben wir uns auf eine Festival-Saison gemeinsam mit Euch allen, Bier und einer Menge Erdbeerbowle gefreut! Allerdings muss dies noch etwas warten", heißt es dort. Trotz der unermüdlichen Arbeit an Sicherheitskonzepten lasse die aktuelle Corona-Lage die Ausrichtung der Musikveranstaltung nicht zu. Ursprünglich hätte das Freiluft-Festival vom 25. bis zum 27. Juni in Ferropolis stattfinden sollen.

Doch so ganz wollen die Veranstalter noch nicht aufgeben. "Wir geben weiterhin alles und vor allem die Hoffnung nicht auf, vielleicht doch noch irgendwie in diesem Jahr zusammenzukommen, damit wir gemeinsam feiern können - womöglich sogar noch später im Sommer", schreibt das "Full Force"-Team auf Facebook.

Seit 2017 in Sachsen-Anhalt

Das "With Full Force"-Festival, das seine Heimat seit 2017 in Sachsen-Anhalt gefunden hat, ist spezialisiert auf die Genres Metal, Hardcore und Punk. In den vergangenen Jahren traten dort schon Szene-Größen wie "Amon Amarth", "Motörhead" und "Bullet For My Valentine" auf. 2019 kamen rund 16.000 Besucher.

Erst gestern hatte Eventim den Ausfall von zahlreichen Festivals, darunter "Rock am Ring" und "Rock im Park", bekanntgegeben.