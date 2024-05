Halten Ukrainer nur die Hand auf? Das Beispiel von Natalia und Nicolay Pavlosiuk in Magdeburg zeigt, wie schwer es Arbeitswilligen oft gemacht wird, einen Job zu finden.

My chekayemo - Wir warten!

Ukrainer auf Arbeitssuche in Sachsen-Anhalt

Natalia und Nicolay Pavlosiuk ( hinten) und ihre Kinder Viktoria und Ivan in ihrem Zimmer bei der Magdeburger Familie Ritter.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - My chekayemo – was aus dem Ukrainischen übersetzt heißt: Wir warten! – sind wohl die zwei am häufigsten gebrauchten Worte von Natalia Pavlosiuk, ihrem Ehemann Nicolay sowie von Jasmina und Michael Ritter aus Magdeburg, die die Familie aus der Ukraine seit zwei Jahren unterstützen.