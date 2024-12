Nach Anschlag auf den Weihnachtsmarkt: Magdeburg hält den Atem an

Anschlag in Magdeburg

Magdeburg - Seit dem Morgen legen am Sonnabend Menschen Blumen vor dem Portal der Magdeburger Johanniskirche nieder und entzünden Windlichter. Es hat den Anschein, als halte Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt seit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmark den Atem an. Tränen fließen, die am meisten gesprochenen Worte sind „schrecklich“ und „ich kann es nicht glauben“.