Halbjahresbilanz Pkw Neuwagenverkäufe klettern in Sachsen-Anhalt stärker als im Bundestrend

Hybrid und Verbrenner legen mächtig zu, der E-Automarkt bricht ein. In Sachsen-Anhalt liegt der Stromer-Anteil bundesweit am niedrigsten. Ein Autofachmann sagt, warum das so ist.