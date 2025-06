Nietzsche-Dokumentationszentrum präsentiert Gedenkring

Naumburg (dpa/sa) - Ein Nietzsche-Gedenkring mit mutmaßlichen Haaren des Philosophen (1844-1900) wird in Naumburg erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Vorgestellt wird das Schmuckstück am Sonntag bei einer Tagung des Nietzsche-Dokumentationszentrums in Naumburg. Der Ring hat die Form einer Schlange. Augen, Kopf und Schwanz sind mit Rubinen verziert. Innen trägt er die Gravur "Zur Erinnerung an Friedrich Nietzsche 25. August 1900", wie das Dokumentationszentrum mitteilte.

Emil Schenk (1821-1902), Nietzsches letzter Vormund, habe den Ring anfertigen lassen, an der Unterseite seien Haare zu erkennen, die höchstwahrscheinlich von dem Philosophen stammten. Der Ring soll bis Ende Mai 2017 in Naumburg ausgestellt sein.

Noch bis zum kommenden Mittwoch veranstalten das Internationale Zentrum für Philosophie Nordrhein-Westfalen und die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Naumburger Nietzsche-Dokumentationszentrum eine internationale Tagung. Ihr Titel lautet "Nietzsche und die Griechen". Es soll beispielsweise um die Auseinandersetzung Nietzsches mit antiken Autoren und das Verhältnis von Philologie und Philosophie gehen.

