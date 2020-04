Ein französischer Covid-19 Patient wird am Flugplatz Magdeburg in Empfang genommen. Foto: Thomas Schulz

In Magdeburg sind zwei Corona-Patienten aus Frankreich auf dem Flugplatz gelandet und ins Uni-Klinikum gefahren worden.

Magdeburg (vs) l Ein Militärhubschrauber ohne Kennung landete am Donnerstagnachmittag (2.April) um 14.05 Uhr mit zwei Corona Patienten aus Frankreich auf dem Flugplatz in Magdeburg.

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt standen unter Vollschutzanzügen bereit. Beide Patienten wurden in Rettungswagen verbracht und ins Uni-Klinikum Magdeburg gefahren. Weitere aktuelle Infos zu Corona in unserem Liveblog.