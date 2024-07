Freizugängliche WCs Öffentliche Toiletten: In den Gemeinden in Sachsen-Anhalt fehlt oft das Geld fürs stille Örtchen

Öffentliche Bedürfnisanstalten sind in Sachsen-Anhalt in vielen Städten Mangelware. Eien Partei stellt deshalb Forderungen an die Landesregierung.