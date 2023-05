Organspende in Sachsen-Anhalt Bester Freund spendet Niere an Magdeburger und schenkt ihm neues Leben

2022 standen in Sachsen-Anhalt 307 Patienten auf der Warteliste für eine Organspende. Am häufigsten werden Nieren benötigt. So wie auch Marcel March dringend auf eine neue Niere angewiesen war.