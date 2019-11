Parteichef und Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sitzt vor einer Sondersitzung der Landtagsfraktion im Landtag in Magdeburg. Die Landesregierung hatte mitgeteilt, dass Wendt neuer Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt werden soll. Die Personalie war heftig kritisiert worden. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Hinter verschlossenen Türen wurde im Landtag in Magdeburg zu Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) die Vertrauensfrage gestellt.

Madgeburg l Innenminister Holger Stahlknecht wurde mit knappem Ergebnis das Vertrauen der CDU-Fraktion ausgesprochen. Der Innenminister und Ministerpräsident Reiner Haseloff müssen am Freitag im Landtagsgebäude Rede und Antwort zur Causa Wendt stehen. Vor der Sondersitzung der CDU-Landtagsfraktion gaben beide kein Statement ab. Stahlknecht hat angekündigt, sich Freitagabend nach einer Sitzung des Landesvorstands vor der Presse zu erklären.

Bildungsminister Marco Tullner sagte in einer Pause knapp, die Stimmung bei der Sondersitzung sei angespannt. Zwischenzeitlich wurde zu Stahlknecht die Vertrauensfrage gestellt. Das Ergebnis fiel offenbar knapp aus, aber die CDU-Fraktion sprach sich dabei für Stahlknecht aus.

Der Innenminister machte vor der Sitzung einen betont selbstsicheren Eindruck. Er lächelte, umarmte Fraktionsmitglieder, schüttelte Hände. Haseloff hingegen wirkte angespannt. In den zurückliegenden Tagen hatte es in der CDU-Fraktion äußerst massive Kritik am Agieren Stahlknechts in der Causa Wendt gegeben. Vor der Sitzung beteuerte die Parlamentarierin Angela Gorr jetzt: "Die Stimmung ist opimistisch. Die CDU ist schließlich eine Partei, die Handlungsfähigkeit ausstrahlt."

Vor genau einer Woche hatten Holger Stahlknecht und Haseloff per Pressemitteilung verkündet, dass der Bundeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft neuer Innenstaatssekretär werden soll. Weder die Koalitionspartner SPD und Grüne noch die CDU-Fraktion waren vorab darüber informiert worden. Wendt ist ein innenpolitischer Hardliner. Seine Ernennung sollte auch ein Angebot an den rechten Flügel der CDU sein. Am Wochenende stellten sich SPD und Grüne quer. Stahlknecht ließ Wendt am Sonntagabend fallen.