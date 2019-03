Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 wurden in der Nacht zum Sonnabend 16 Personen verletzt. Foto: Matthias Strauss

Bei einem schweren Unfall auf der A9 wurden 16 Personen verletzt. Es liegen noch keine Hinweise zur Unfallursache vor.

Halle/Leipzig (muß/md) l Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 wurden in der Nacht zum Sonnabend 16 Personen verletzt. Dies teilte der Lagedienst in Leipzig mit. Die Feuerwehr ging zu Anfang noch von 13 Verletzten aus. Zur Unfallursache liegen noch keine sicheren Ermittlungsergebnisse vor. Die Polizei geht momentan davon aus, dass eventuell ein liegengebliebenes Auto auf der rechten Spur eine Kettenreaktion an Unfällen ausgelöst haben können.

Zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Halle waren daraufhin - nahe der Abfahrt zur B100/Bitterfeld - neun Fahrzeuge verunglückt. An allen Autos entstand Totalschaden. Die Aufräumarbeiten dauerten auch am Sonnabendmorgen noch an.