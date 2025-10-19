Der Pizza-Hersteller Freiberger hat sich zum Verbleib der Kolumbianer in seinen Werken in Osterweddingen und Burg geäußert. Zuvor hatte es schwere Vorwürfe gegeben - einen räumt das Unternehmen jetzt ein.

Nach schweren Vorwürfen: So geht es für die Kolumbianer bei Freiberger weiter

Das Pizzawerk von Freiberger in Osterweddingen ist eines der größten in Deutschland.

Osterweddingen - Mehrere Insider hatten im August schwere Vorwürfe gegen das Pizzawerk von Freiberger in Osterweddingen erhoben. Demnach habe das Unternehmen versucht, kolumbianische Fachkräfte nur wenige Monate nach Anreise wieder „loszuwerden“. Nun hat sich Freiberger zum Verbleib der Mitarbeiter geäußert – und auch einen der Vorwürfe eingeräumt.