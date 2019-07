Die Bundespolizei hat in einem Zug nach Halle zwei Schwarzfahrer erwischt. Gegen einen von beiden lag ein Haftbefehl vor.

Halle (vs) l Bundespolizisten ist in einem Zug ein Schwarzfahrer ins Netz gegangen, der per Haftbefehl gesucht worden ist. Das teilen die Beamten am Mittwoch mit. Den Angaben nach war der 42-Jährige mit einem Begleiter im Zug von Orlamünde (Thüringen) nach Halle ohne Fahrschein unterwegs.

Bei Aufnahme der Personalien stellte sich dann heraus, dass gegen den 42-Jährigen wegen eines Diebstahls in Berlin bereits seit Februar 2019 ein Haftbefehl vorlag. Er konnte die Strafe nicht zahlen und wurde durch die Beamten in die JVA nach Halle gebracht. Dort wird er die nächsten 151 Tage verbringen.