In Dessau wurde ein 27-Jähriger Pfingstsonntag nach einem sexuellen Übergriff auf ein neunjähriges Mädchen festgenommen.

Dessau-Roßlau | In Roßlau ist es am Pfingstsonntag zu einem sexuellen Übergriff auf ein neunjähriges Mädchen gekommen. Die Polizeiinspektion Dessau bestätigte das in einer Pressemitteilung. Dem Vernehmen nach geht es um eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Nach Volkstimme-Informationen handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen geduldeten 27-jährigen Asylbewerber aus Niger.

Im Zusammenhang mit der Straftat in Roßlau wurde ein Mann aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau ist jetzt in dieser Angelegenheit zuständig. Wie die Volksstimme erfuhr, ist für heute Nachmittag ein Haftvorführungstermin angesetzt.

Für die Fahndung nach dem Mann war in den Mittagsstunden lange ein Hubschrauber über Roßlau gekreist. Der Zugriff erfolgte laut MZ am Pfingstsonntag gegen 13.30 Uhr.

In Roßlau hatten die Straftat und die Ermittlungen am Sonntag für große Aufregung gesorgt. Bei Facebook kursierte zudem der Aufruf zu einer Demo am Abend am Bahnhof. Diese sollte unter dem Motto „Schützt unsere Kinder" stehen. Wie die Polizei am Pfingstsonntag-Abend mitteilte, zogen etwa 100 Demonstranten ab 18.30 Uhr bei einer Spontandemo durch Roßlau.