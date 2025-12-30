Mehr illegale Böller im Umlauf Polizei stellt in Sachsen-Anhalt 20.000 verbotene Knaller und Pyrobomben sicher
Laut Landeskriminalamt wurden 2025 in Sachsen-Anhalt 20.000 verbotene Knaller und Pyrobomben mit einem Gesamtgewicht von knapp einer Tonne sichergestellt. Das ist eine Verdopplung zum gesamten Vorjahr.
30.12.2025, 17:00
Magdeburg. - Die tödliche Wirkung selbstgebauter Böller, gefährlicher Pyrobomben und Feuerwerkskörper der erlaubnispflichtigen Kategorien F3 und F4 dürfte auch diese Silvesternacht wieder überschatten. Allein der letzte Jahreswechsel hat deutschlandweit mindestens fünf Menschenleben gekostet.