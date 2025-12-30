Laut Landeskriminalamt wurden 2025 in Sachsen-Anhalt 20.000 verbotene Knaller und Pyrobomben mit einem Gesamtgewicht von knapp einer Tonne sichergestellt. Das ist eine Verdopplung zum gesamten Vorjahr.

Polizei stellt in Sachsen-Anhalt 20.000 verbotene Knaller und Pyrobomben sicher

Dieser Fund mit 440 Kilogramm illegaler Pyrotechnik wurde vor einigen Tagen bei der Durchsuchung im Bereich Halle entdeckt.

Magdeburg. - Die tödliche Wirkung selbstgebauter Böller, gefährlicher Pyrobomben und Feuerwerkskörper der erlaubnispflichtigen Kategorien F3 und F4 dürfte auch diese Silvesternacht wieder überschatten. Allein der letzte Jahreswechsel hat deutschlandweit mindestens fünf Menschenleben gekostet.