Beamte der Bundespolizei wurden am Sonnabend am Hauptbahnhof in Halle von einer stark alkoholisierten Frau angegriffen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein Frau hat am Hallenser Hauptbahnhof Reisende, Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten beleidigt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Halle (vs) l Eine 50-jährige Frau hat bereits am Sonnabend unter starkem Alkoholeinfluss am Hauptbahnhof in Halle für Aufsehen gesorgt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilt, habe sich die Frau unflätig verhalten und Reisende sowie Bahnmitarbeiter beleidigt. Auch die Beamten der Bundespolizei beschimpfte die Frau. Als die Polizisten sie zur Dienststelle mitnehmen wollten, widersetzte sie sich und versuchte die Beamten zu schlagen.

Die Polizei stellte anschließend bei ihr einen Alkoholwert von 3,40 Promille fest. Aufgrund ihres Allgemeinzustandes wurde ein Rettungswagen verständigt und brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sie wird sich nun wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.