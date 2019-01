Die Bundespolizei musste in Halle einen Mann festnehmen. Symbolfoto: Anja Guse

In einem Zug von Magdeburg nach Halle hat ein Mann Reisende und Zugbegleiter bespuckt und bedroht. Anschließend rief er "Sieg Heil".

Halle (sk) l Ein 43-Jähriger hat in einem Zug von Magdeburg nach Halle Reise und Zugbegleiter bespuckt, beleidigt und bedroht. Außerdem rief er lautstark "Sieg Heil". Bundespolizisten stellten den 43-jährigen Schwarzfahrer am Montag (28. Januar) bei der Ankunft des Zuges in Halle. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen verließ er vorerst die Wache des Bundespolizeireviers.

Am Abend wurden die Beamten jedoch nochmals mit dem Mann konfrontiert. Der 43-Jährige nutzte einen Zug von Bitterfeld nach Halle Hauptbahnhof erneut ohne ein gültiges Zugticket. Der Zugbegleiter forderte den Schwarzfahrer mit Ankunft am Hallenser Hauptbahnhof auf, den Zug zu verlassen. Daraufhin rastete der 43-Jährige komplett aus, spuckte dem Zugbegleiter mehrfach ins Gesicht, trat in dessen Unterleib und versuchte ihn anzuspringen.

Der Zugbegleiter konnte den Schwarzfahrer bis zum Eintreffen der Beamten am Boden festhalten. Erneut wurde der Täter mit zur Dienststelle genommen. Hier wurde ein Atemalkoholwert von 1,64 Promille bei ihm gemessen. Auch in den Diensträumen beruhigte sich der 43-Jährige nicht. Er beschimpfte die Bundespolizisten mit "Nazis" und drohte ihnen mit den Worten "In einer Stunde seid ihr alle tot! Ich bringe euch um!"

Der 43-jährige polnische Mann konnte, nachdem er in einer Zelle seinen Rausch ausgeschlafen hatte, die Wache am Dienstagmorgen verlassen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung.