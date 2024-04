Chaos in der Aservatenkammer der Polizei Staatsanwalt schaltet sich in Handgranaten-Fall ein: Was geschah wirklich?

Nach der Entdeckung von Handgranaten in einem Polizeirevier in Sachsen-Anhalt hat sich der Staatsanwalt eingeschaltet. Eine Sondersitzung des Innenausschusses ist geplant, um die Missstände in den Asservatenkammern zu untersuchen.