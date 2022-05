Ein junger Syrer ist bei einem Angriff in Neustadt lebensgefährlich verletzt worden. Die Tatverdächtigen stehen nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Todschlags vor dem Landgericht. Drohte der Haupttäter einer Zeugin?

Halle (Saale)/MZ - Auf den Fotos ist ein junger Mann zu sehen. Er liegt in einem Krankenhausbett, sein Gesicht ist völlig verquollen, die Nase deformiert. Die Platzwunde über seinem linken Auge haben die Ärzte schon genäht, doch ein viel weitreichenderer medizinischer Eingriff steht ihm in diesem Moment noch bevor, wie die Polizistin berichtete, die den Mann am 1. Mai 2020 fotografiert hat: eine Notoperation, die wenig später beginnen soll.