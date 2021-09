Halle (dpa) – - Drittligist Hallescher FC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 2450 Euro verurteilt worden. Im Spiel gegen den SV Meppen am 24. Juli hatten Anhänger des HFC in der 2. Minute pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt.