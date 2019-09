Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Halle ist eine Seniorin leicht verletzt worden. Symbolbild: Martin Rieß

In Halle wurde die 85-jährige Bewohnerin eines Pflegewohnheims bei einem Feuer verletzt. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Halle (dpa) l Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Halle ist eine Seniorin leicht verletzt worden. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am frühen Montagmorgen in einer Küche aus, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die 85 Jahre alte Bewohnerin musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ambulant behandelt werden. Knapp 30 Feuerwehrleute waren zwischenzeitlich vor Ort, um die Flammen in der Einrichtung für betreutes Wohnen zu löschen. Das Gebäude musste aber nicht evakuiert werden. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.