Ilsenburg. - Der Herbst hält mit seiner bunten Schönheit Einzug in das weite Areal des einstigen Klosters Ilsenburg. Fast 500 Jahre wohnten Mönche auf dieser Anhöhe am Ausgang des Ilsetales. Nachspüren kann man ihrem Leben in der Klausur mit dem Refektorium, dem Brüder- und Kapitelsaal und in der angrenzenden Klosterkirche. Ein Besuch lohnt sich allein der gut erhaltenen und restaurierten mittelalterlichen Innenräume wegen. Dieser Tage aber besonders, weil an diesem traditionsreichen christlichen Ort Vertreter der zeitgenössischen Kunstszene Sachsen-Anhalts Einblicke in ihr Schaffen geben.

