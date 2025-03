Die Berliner Beatsteaks sind aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Ihr jüngstes Album „Please“ war erneut ein großer Erfolg - die diesjährige Tour dazu startet Ende Mai in Magdeburg. Sänger Arnim Teutoburg-Weiß und Gitarrist Peter Baumann im Gespräch über das 30-jährige Jubiläum, Highlights und Tiefpunkte - und die Vorfreude auf die anstehenden Konzerte.

Beatsteaks freuen sich auf Tourstart in Magdeburg

Berliner Band unterwegs in Deutschland

Berlin/Magdeburg. - In wenigen Wochen ist es soweit: Der zweite teil eurer Please-Tour startet am 29. Mai in Magdeburg. Wie groß ist die Vorfreude?