Das Ensemble der Kammerspiele Magdeburg blickt zum 60. Geburtstag des 1. FCM auf Höhen und Tiefen in der Clubgeschichte. Im Zentrum des Theaterstücks: die Fans.

Originalsitze aus dem Stadion als Requisite: Die Kammerspiele Magdeburg in ihrer Inszenierung „Einmal immer“. Heute Abend ist Premiere.

Magdeburg. - Die Wand ist bestückt mit Fahnen und Postern. „Die Macht von der Elbe“ steht da in großen Lettern. „Kämpfen und siegen“ kann man lesen. Heinz Krügel, der von den Fans vergötterte Trainer, hält den Europapokal in die Höhe. Die Bühne ist ganz blau-weiß, bis hin zu den vier Stühlen, die bis zum Stadionumbau als Sitzschalen im Block U eingebaut waren.