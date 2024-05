Der Lustwandler am Klavier

Konzert mit Joja Wendt in Magdeburg

Joja Wendt war am Sonntagabend im Magdeburger Amo in bester Plauderlaune.

Magdeburg. - Eine kleine, unscheinbare Kamera ist das Konzert über auf die schwarzen und weißen Tasten des Flügels gerichtet. Über einen großen Monitor kann das Publikum im Magdeburger Amo Joja Wendts Händen folgen, wie die zehn Finger die 88 Tasten anschlagen und so schnell huschen, dass die Augen bei so manchem Gast nach drei Stunden fast schlappmachen. Aber Joja Wendt scheint trotz der Höchstleistung an diesem Sonntagabend unverwüstlich. „Man muss nur runterdrücken und der Ton ist da“, sagt er irgendwann im Konzert. Von wegen!