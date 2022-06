Sommertheater mit Kleist Die Tricks des Dorfrichters in Magdeburg

Das Theater an der Angel in Magdeburg verwandelte am Samstag für ein einzigartiges Sommertheater mit Kleists „Der zerbrochne Krug“ das gesamte Grundstück in das niederländische Dorf Huisum und versetzt es in das späte 17. Jahrhundert.