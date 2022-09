Gruftis und Waver in der DDR

Magdeburg - Was gegen Fußpilz half, galt als gutes Lila-Färbemittel. Und dunkle Klamotten bekam der Waver vor allem in Sportgeschäften. Schiedsrichter liefen schließlich in schwarzen Sachen aufs Spielfeld. Wenn es kein Haarspray gab, ging auch ein Zuckerwasser- oder Biergemisch. Und einen Sarg zu beschaffen, war auch nicht so einfach. Aber in der Mangelwirtschaft hat die Kreativität Hochkonjunktur.