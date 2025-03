Magdeburg. - Olli Dittrich spielte in der WDR-Kultserie „Dittsche – Das wirklich wahre Leben“ jahrelang den Arbeitslosen Dittsche, der in Badelatschen und Jogginghose am Tresen eines Hamburger Imbisses über das Leben samt Tücken des Alltags sinnierte. Die Erstausstrahlung war 2004, bis 2021 folgten 30 Staffeln und die Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis. Seit 2019 gibt Olli Dittrich seinen „Dittsche“ auch live. Auch in diesem Jahr. Bis Oktober sind deutschlandweit 19 Termine geplant, darunter das Gastspiel im Opernhaus Magdeburg am 14. März.

