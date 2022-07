Graffiti-Künstlerin: Vom Magdeburger Tunnel direkt nach Brasilien

Magdeburg - Für Claudia Walde ist es ihr erstes Projekt in Magdeburg. Die Graffiti-Künstlerin, international bekannt unter dem Pseudonym MadC, gestaltet mit ihrem Team die Brückenwiderlager der Eisenbahnbrücke am Magdeburger Tunnel. Wie die in Bautzen geborene Künstlerin international bekannt wurde und wie es sie in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts verschlagen hat.