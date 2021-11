Landesmuseum in Halle: Dauerausstellung mit 1200 neuen Funden

Halle (Saale)/dpa - "Damit ist die Schau komplett", sagte Landesarchäologe Harald Meller am Donnerstag in Halle. "Zukünftige neue Funde werden teilweise in die Schau integriert, unter anderem die Stücke aus den Grabungen der Königspfalz Helfta und der Kreisgrabenanlage Pömmelte."

Besucher können die gesamte Dauerausstellung von Freitag an sehen. Die Erweiterung umfasst auf 400 Quadratmetern die Zeitspanne vom 5. bis zum 17. Jahrhundert. Insgesamt gibt es auf 2300 Quadratmetern rund 8000 Funde zu sehen. Gezeigt werden rund 400 000 Jahre Menschheitsgeschichte. Höhepunkt ist die über 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra, welcher derzeit eine Sonderausstellung gewidmet ist.