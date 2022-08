Julien Chavaz im Interview Magdeburger Theaterchef drückt nicht auf den Revolutionsknopf

Julien Chavaz , gebürtiger Schweizer und vor wenigen Tagen 40 geworden, ist neuer Generalintendant am Theater Magdeburg. Er übernimmt das Amt in schwieriger Zeit. Wie schaut er auf die gesellschaftliche Situation und was erwartet die Theaterbesucher? Ein Gespräch mit dem Neu-Magdeburger.