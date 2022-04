Mit dem Wasserrad in den Landtag

Magdeburg - Was verbindet man mit Wasser? Meeresrauschen, Wellen, Seen und Flussarme mit angrenzend schöner Natur. Wasser hat auch bei Angelika Flaig spirituelle Wirkung, aber sie assoziiert nicht unbedingt Idylle. Sie findet den Mythos Wasser vielmehr in Gräben, Brunnen, Brücken, unterirdischen Kanälen. „Ich bediene nicht die gängigen Klischees“, sagt sie. „Mich interessiert, was unter der Erde passiert.“